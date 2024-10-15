Режиссера «Дюны» Дени Вильнева наградили французским орденом Почетного легиона. Об этом сообщает Deadline.
Постановщика наградила министр культуры Франции Рашида Дати. Такой чести Вильнев удостоился в знак признания его творчества.
«Я очень рад вручить сегодня знак отличия кавалера ордена искусств и литературы великому франкоязычному режиссеру Дени Вильневу. Этот знак отличия признает его огромный талант, его карьеру и его работы, которые способствуют глобальному влиянию талантов франкоязычного кино», — отметила Дати.
Помимо «Дюны» Вильнев также снял такие ленты, как «Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие», «Пленницы», «Убийца», «Враг» и другие.