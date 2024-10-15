Посмотрите тизер третьего сезона «Неуязвимого»

Prime Video опубликовал первый тизер третьего сезона «Неуязвимого». Первые три серии продолжения выйдут 6 февраля, затем эпизоды будут выходить каждый четверг до 13 марта.
В сюжете рассказывается о 17-летнем Марке Грейсоне, который унаследовал суперспособности своего отца Омни-мэна и решил стать величайшим защитником Земли, но обнаружил, что эта работа гораздо сложнее, чем он мог себе представить.
Все меняется, когда Марк вынужден столкнуться со своим прошлым и будущим, а также узнать, как далеко ему придется зайти, чтобы защитить людей, которых он любит.
«Неуязвимый» снят по комиксу создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана. Марка Грейсона озвучила звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ен, его отца — Дж.-К.Симмонс, известный по фильмам «Человек-паук» и «Одержимость», а Аллена — комик Сет Роген. Других персонажей мультсериала озвучили Марк Хэмилл, Сандра О, Махершала Али, Закари Куинто, Зази Битз и Джиллиан Джейкобс.