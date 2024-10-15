Американская певица Тейлор Свифт выпустит книгу о гастрольном туре «Eras Tour», который стал самым кассовым туре в истории музыки. Об этом артистка сообщила в соцсетях.

Свифт призналась, что хотела «сохранить воспоминания» о выступлениях по всему миру. Для этого она инициировала два проекта — релиз альбома «The Tortured Poets Department: Antology» и публикацию книги.

Последняя, как поделилась певица, «наполнена личными размышлениями» и «никогда не показанными закулисными фотографиями». 256-страничное издание выйдет в продажу 29 ноября.

«В книге в твердом переплете представлено более 500 изображений, включая никогда ранее не публиковавшиеся фотографии с выступлений в каждую эпоху, а также эксклюзивные фотографии с репетиций и закулисные снимки инструментов, костюмов, декораций и дизайнерских эскизов, которые использовались на протяжении всего тура», — рассказала Свифт.

Тур «Eras» стартовал в марте 2023 года и продолжается до сих пор. Он завершится в декабре в канадском городе Ванкувере. Там Свифт отыграет 149-й концерт в поддержку четырех своих последних альбомов: «Lover», «Folklore», «Evermore» и «The Tortured Poets Department».

Выступления Свифт уже посетили Пол Маккартни и Эмма Стоун, а фильм-концерт обогнал в кинопрокате последнюю работу Мартина Скорсезе.

Свифт за время «Eras» стала миллиардершей и обогнала Рианну в рейтинге богатейших музыкантш. Она также побила рекорд Бейонсе по количеству сольных побед на MTV VMA, а Музей Виктории и Альберта в Лондоне открыл выставку о ней.