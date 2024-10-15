«Очень плохой мюзикл»: Пол Шрейдер рассказал, что ушел со второго «Джокера» через 20 минут

Режиссер и сценарист Пол Шрейдер рассказал, что пришел в кинотеатр посмотреть второго «Джокера», но продержался всего 20 минут.
«Я посмотрел минут десять или пятнадцать. Я ушел, купил что‑то, вернулся, посмотрел еще десять минут. Этого было достаточно», — рассказал он, назвав сиквел «очень плохим мюзиклом».
«Мне не нравится ни один из этих людей», — добавил Шрейдер, говоря о Леди Гаге и Хоакине Фениксе. «Они не нравятся мне как актеры. Они не нравятся мне как персонажи. Мне не нравится все это. Я имею в виду, что, если бы эти люди пришли к вам домой, вы бы выскользнули через заднюю дверь», — сказал он.
Шрейдер в своей карьере тесно сотрудничал с Мартином Скорсезе, написав сценарии к таким фильмам, как «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа», «Воскрешая мертвецов» и «Таксист». Последняя лента послужила главным вдохновением для первого фильма о Джокере в 2019 году.
«Джокер: Безумие на двоих» провалился в прокате на фоне негативных отзывов после мировой премьеры на Венецианском кинофестивале. В домашнем прокате фильм собрал всего 37 млн долларов.
По данным Variety, сиквел, скорее всего, закончит прокат с суммой около 210 млн долларов по всему миру, в то время как первый фильм о Джокере собрал 248,4 млн долларов после трех дней проката. Бюджет сиквела составляет 200 млн долларов.