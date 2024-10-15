«Очень плохой мюзикл»: Пол Шрейдер рассказал, что ушел со второго «Джокера» через 20 минут

«Мне не нравится ни один из этих людей», — добавил Шрейдер, говоря о Леди Гаге и Хоакине Фениксе. «Они не нравятся мне как актеры. Они не нравятся мне как персонажи. Мне не нравится все это. Я имею в виду, что, если бы эти люди пришли к вам домой, вы бы выскользнули через заднюю дверь», — сказал он.