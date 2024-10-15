Бывший президент США Дональд Трамп молча протанцевал целых 40 минут во время предвыборного митинга на глазах у недоумевающей публики. Об этом сообщил The Guardian.
На встрече с электоратом политик предложил «послушать музыку», после чего начал раскачиваться под свои любимые песни. Среди треков были «It’s a Man’s Man’s Man’s World» Джеймса Брауна,«YMCA» Village People, «Nothing Comapres 2 U» Шинейд О’Коннор и «Ave Maria» в исполнении Лучано Паваротти.
Трамп начал танцевать после того, как из‑за жары двое участников митинга потеряли сознание. Сперва экс-президент попросил включить в зале кондиционер, но, когда его просьбу не выполнили, Трамп буквально отказался говорить о политике.
«Давайте не будем больше задавать вопросы», — сказал он. По завершении музыкальной паузы политик отметил, что двое пострадавших людей — «патриоты». «Благодаря им мы смогли послушать отличную музыку, верно?» — добавил Трамп.
Многим свидетелям произошедшего поведение Трампа показалось странным. Его прокомментировала и главная политическая противница экс-лидера США — Камала Харрис. «Надеюсь, с ним все в порядке», — написала она в соцсетях.