Apple представила новый iPad mini с чипом A17 Pro и Apple Intelligence

Apple представила новый iPad mini, который теперь оснащен чипом A17 Pro. Он также поддерживает систему Apple Intelligence.
8,3-дюймовый планшет сохранил дизайн и получил улучшения в производительности. Чип A17 Pro увеличивает работу центрального процессора на 25% по сравнению с предыдущим поколением.
IPad mini также получил поддержку Apple Pencil Pro с чувствительностью к нажатию, тактильной отдачей и управлением жестами. Среди других улучшений — поддержка Wi-Fi 6E, более быстрая передача данных по USB-C и обновленная 12-мегапиксельная широкоугольная камера с поддержкой Smart HDR 4.
Новый планшет доступен в четырех цветах. В продажу он поступит 23 октября. Цены: 128 Гб — 500 долларов, 256 Гб— 600, 512 Гб — 800. За версии с 5G-модемом придется заплатить на 150 долларов больше.