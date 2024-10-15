Сериал «Медленные лошади» с Гэри Олдманом продлили на шестой сезон

Apple TV+ продлил сериал «Медленные лошади» на шестой сезон. Об этом сообщает Deadline.
Анонс продолжения появился после завершения четвертого сезона. Пятый сезон сериала выйдет в 2025 году.
Шестой сезон будет основан на двух романах Мика Геррона — «Страна Джо» и «Дом Слау». По сюжету шпионы отправятся в бега после того, как Диана Тавернер вовлечет их в смертельно опасную игру возмездия и мести.
Сериал «Медленные лошади» стал хитом Apple TV+ и принес Гэри Олдману и его коллеге по фильму Джеку Лаудену номинации на премию BAFTA, а сценаристу Уиллу Смиту — премию Primetime Emmy.
Сюжет рассказывает о группе агентов британской разведки MI5, которые по разным причинам провалились в карьере и теперь работают в отделе, называемом «Медленные лошади».