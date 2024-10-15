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В Великобритании обнаружили мужчину с тремя пенисами

Сегодня в 17:51
Фото: charlesdeluvio/Unsplash

В Великобритании обнаружили мужчину, который прожил всю жизнь с тремя пенисами. Он завещал свое тело ученым, и те сделали «счастливое открытие» во время аутопсии, рассказали специалисты в Journal of Medical Case Reports.

Студенты медицинской школы Бирмингемского университета нашли у трупа редкую врожденную аномалию — трифаллию. Науке ранее был известен лишь один случай утроения стволов полового члена.

Исследователи предполагают, что мужчина не знал о своих «замечательных анатомических отличиях». Их невозможно было определить по внешним признакам: гениталии донора не отличались от обычных.

Однако в мошоночном мешке у мужчины, который умер в возрасте 78 лет, находились «два маленьких дополнительных пениса». Все три органа имели общую уретру: она проходила через вторичный пенис, а затем через первичный.

© Journal of Medical Case Reports

«У самого маленького дополнительного пениса структура, похожая на уретру, отсутствовала», — добавили ученые.

Из‑за необычного анатомического строения мужчина мог чаще сталкиваться с инфекциями мочевыводящих путей, а также страдать от эректильной дисфункции или проблем с фертильностью. Но доподлинно о его проблемах со здоровьем медикам неизвестно.

Ранее три пениса обнаружили у новорожденного ребенка, умершего в 2020 году. Дефект выявили также во время посмертного вскрытия. Кроме того, науке известно около ста случаев дифаллии — удвоения пениса.

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