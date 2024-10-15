Рейнолдс и Джекман могут провести следующий «Оскар», если только «Дэдпула и Росомаху» не номинируют

Райан Рейнолдс и Хью Джекман упоминаются в списке кандидатов на роли ведущих церемонии «Оскар» в 2025 году. Источник Deadline посчитал актеров идеальной парой для этого, но планы организаторов могут не воплотиться из‑за планов создателей «Дэдпула и Росомахи».

Собеседник издания полагает, что звезды летнего блокбастера Рейнолдс и Джекман могли бы вести «Оскар» поочередно и вместе. К тому же триквел о Дэдпуле сняла студия Disney, которая владеет телесетью ABC, транслирующей кинопремию.

Однако появлению ведущих Рейнолдса и Джекмана может помешать желание Marvel и Disney номинировать «Дэдпула и Росомаху» на «Оскар». Однако пока что планы компаний именуют слухами, а актеры в списке уже есть.

Среди других знаменитостей, которых рассматривают на роль ведущих «Оскара-2025», оказались Уилл Феррелл, Эми Полер (ее голосом говорит Радость из «Головоломки») и Дуэйн Джонсон. Последнего постоянно включают в список кандидатов, но он под разными предлогами отказывается от предложения. Полер же несколько раз успешно провела церемонию «Золотого глобуса» вместе с Тиной Фей.