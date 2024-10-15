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Вышел ИИ-клип на песню Децла «У всех на виду»

Сегодня в 17:45
Фото: Detsl aka Le Truk

На ютуб-канале Децла вышел ИИ-клип на песню «У всех на виду». Трек был опубликован еще в июле.

Тогда в сообществе рэпера «ВКонтакте» писали, что трек был найден на одной из флешек Децла в незаконченной версии.

«Мы не знаем, когда был написан трек Децла „У всех на виду“ и почему он не вышел при жизни. Спустя пять лет после его смерти, в преддверии его дня рождения, отец Кирилла Толмацкого принял решение выпустить его на всех музыкальных площадках», — говорилось в сообщении.

Однако сын погибшего рэпера заявил, что песня выпущена с использованием искусственного интеллекта. «Где‑то в районе года назад был поднят вопрос о возможном создании подобных композиций, на что управляющая компания и Александр Яковлевич получили наше с Ириной единогласное нет.

Мы с Ириной считаем данный метод создания музыкальных композиций и голоса исполнителя крайне неприемлемым. Особенно в контексте чести музыканта и человека, который не так давно и очень трагически покинул этот мир», — заявил он.

Кирилл Толмацкий умер в ночь с 2 на 3 февраля 2019 года, после выступления в Ижевске, причина смерти — остановка сердца. После этого вышел посмертный клип рэпера на трек «Inferno» из его альбома «μετεμψύχωσις» («Переселение душ») 2017 года, а также документальный фильм о жизни Децла «С закрытыми окнами».

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