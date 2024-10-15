Вышел ИИ-клип на песню Децла «У всех на виду»

На ютуб-канале Децла вышел ИИ-клип на песню «У всех на виду». Трек был опубликован еще в июле.

Тогда в сообществе рэпера «ВКонтакте» писали, что трек был найден на одной из флешек Децла в незаконченной версии.

«Мы не знаем, когда был написан трек Децла „У всех на виду“ и почему он не вышел при жизни. Спустя пять лет после его смерти, в преддверии его дня рождения, отец Кирилла Толмацкого принял решение выпустить его на всех музыкальных площадках», — говорилось в сообщении.

Однако сын погибшего рэпера заявил, что песня выпущена с использованием искусственного интеллекта. «Где‑то в районе года назад был поднят вопрос о возможном создании подобных композиций, на что управляющая компания и Александр Яковлевич получили наше с Ириной единогласное нет.

Мы с Ириной считаем данный метод создания музыкальных композиций и голоса исполнителя крайне неприемлемым. Особенно в контексте чести музыканта и человека, который не так давно и очень трагически покинул этот мир», — заявил он.