Северная Корея взорвала дороги, ведущие в Южную

Южная Корея осудила взрыв северокорейскими военными дорог, соединяющих две Кореи. Об этом сообщило информагентство Yonhap со ссылкой на армию.

«Северная Корея взорвала участки дорог Кенги (на западе страны) и Донхэ (на востоке) к северу от военной демаркационной линии около полудня», — приводит «Интерфакс» сообщение Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

Сообщается, что пострадавших и серьезных повреждений нет, но южнокорейская армия сделала несколько предупредительных выстрелов в сторону военных демаркационной линии.

Associated Press назвала подрыв «символическим выражением злости», ведь обе магистрали редко использовались обычными гражданами.

Министерство объединения Южной Кореи (оно отвечает за связи с КНДР) назвало поступок Пхеньяна очень странным. В ведомстве напомнили, что участки дорог были построены на деньги, занятые северянами у южан, и подчеркнули, что будут добиваться выплаты долга.

В начале октября власти Северной Кореи объявили о намерении «полностью отделить» свою территорию от Южной Кореи и превратить приграничные районы «в крепость». Это стало еще одним шагом эскалации после продолжающихся налетов воздушных шаров с мусором с Севера и разбрасывания пропагандистских листовок и флешек с Юга.

«Острая военная ситуация, сложившаяся на Корейском полуострове, требует, чтобы наша армия приняла более решительные и мощные меры по дальнейшей надежной защите безопасности государства», — говорилось в заявлении северокорейского Генштаба, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи.

«Для нашей армии постоянное перекрытие и блокада южной границы с Республикой Корея, основным враждебным государством и неизменным главным врагом, в нынешней ситуации является мерой самообороны для предотвращения войны и защиты безопасности КНДР», — подчеркнули в Пхеньяне.

Также в начале октября полиция Южной Кореи задержала северокорейца, который пытался сбежать обратно в КНДР. Он проигнорировал солдат, потребовавших от него остановиться, и врезался на автобусе в баррикаду.