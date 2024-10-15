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Отец и сын, которые два месяца дрейфовали в море, не могли есть одну и ту же пищу и умерли от голода

Сегодня в 16:45
Фото: Graham Pengelly/Unsplash

Отец и сын Сергей и Илья Пичугины, тела которых обнаружили на лодке вместе с их родственником Михаилом Пичугиным в Охотском море, умерли в сентябре — предварительно, от голода. Они не могли есть одну и ту же пищу на протяжении месяца, сообщает Baza со ссылкой на слова выжившего.

По данным телеграм-канала, двое мужчин и подросток более месяца питались сухой вермишелью, крупой и отмоченным горохом. Илья скончался в начале сентября, спустя несколько дней после своего 16-летия, от голода и истощения. Он больше не мог есть одно и то же с начала августа, когда путешественники потерялись в море: его организм не принимал эту пищу, пишет Baza.

49-летний Сергей умер в конце сентября, через три недели после смерти сына, предположительно, по той же самой причине. 46-летний Михаил, брат Сергея и дядя Ильи, на протяжении примерно трех недель выживал на лодке с телами близких, пока 14 октября его случайно не заметили рыбаки.

Михаил рассказал, что выжить удалось благодаря тому, что у них был небольшой запас воды — около 20 литров. Также они собирали дождевую воду.

На данный момент Михаил находится в реанимации больницы в Магадане. Его госпитализировали с сильным обезвоживанием и истощением организма: за время пропажи он похудел со 100 до 50 килограмм. Shot писал, что от голодной смерти мужчину мог спасти лишний вес.

Трое путешественников отправилась из Хабаровского края на Шантарские острова, чтобы посмотреть на китов, но на обратном пути сбились с курса и попали в шторм. Их запасов должно было хватить примерно на две недели, но поиски мужчин растянулись более чем на два месяца.

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