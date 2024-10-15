Отец и сын, которые два месяца дрейфовали в море, не могли есть одну и ту же пищу и умерли от голода

Отец и сын Сергей и Илья Пичугины, тела которых обнаружили на лодке вместе с их родственником Михаилом Пичугиным в Охотском море, умерли в сентябре — предварительно, от голода. Они не могли есть одну и ту же пищу на протяжении месяца, сообщает Baza со ссылкой на слова выжившего.

По данным телеграм-канала, двое мужчин и подросток более месяца питались сухой вермишелью, крупой и отмоченным горохом. Илья скончался в начале сентября, спустя несколько дней после своего 16-летия, от голода и истощения. Он больше не мог есть одно и то же с начала августа, когда путешественники потерялись в море: его организм не принимал эту пищу, пишет Baza.

49-летний Сергей умер в конце сентября, через три недели после смерти сына, предположительно, по той же самой причине. 46-летний Михаил, брат Сергея и дядя Ильи, на протяжении примерно трех недель выживал на лодке с телами близких, пока 14 октября его случайно не заметили рыбаки.

Михаил рассказал, что выжить удалось благодаря тому, что у них был небольшой запас воды — около 20 литров. Также они собирали дождевую воду.

На данный момент Михаил находится в реанимации больницы в Магадане. Его госпитализировали с сильным обезвоживанием и истощением организма: за время пропажи он похудел со 100 до 50 килограмм. Shot писал, что от голодной смерти мужчину мог спасти лишний вес.