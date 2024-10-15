В Волгограде обсуждают туристический налог

Депутаты Городской думы Волгограда обсуждают возможность введения в городе туристического налога с 2025 года. По задумке, каждый год процент будет повышаться, сообщается в телеграм-канале парламента.

Проект решения об установке туристического налога в Волгограде рассматривается в комитетах гордумы. Выплачивать сбор будут владельцы отелей, хостелов, пансионатов и санаториев по ставке 1% от цены проживания, но сумма не должна быть ниже 100 рублей.

Каждый следующий год ставка будет расти на один процент и достигнет максимальных 5% в 2029 году, пояснили в гордуме. Деньги будут полностью поступать в местный бюджет и направляться на развитие туристической инфраструктуры. Некоторые категории граждан от уплаты налога освободят.

На сегодняшний день в Волгограде работают 114 объектов размещения на фоне роста туристического потока в регионе в 2,5 раза, отметили парламентарии. Ежегодно Волгоградскую область посещают почти 2 млн путешественников.