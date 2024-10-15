«Все раздуто»: производитель зефира для «Вкусвилла» намерен судиться с медиа из‑за плохих новостей

Производитель зефира на мальтите для «Вкусвилла» собирается подать в суд из‑за новостей об отравлениях. Об этом его представитель рассказал «Подъему».

В прошлую субботу Mash написал о «сотнях» жалоб на диарею и спазмы после покупки сладкого блюда, его внимание на негативные отзывы обратил внимание подписчик. Несмотря на множество возмущенных сообщений, рейтинг блюда на сайте продуктовой сети оставался на уровне 4,7 балла из 5. Во «Вкусвилле» подчеркнули, что жаловались лишь 0,3% покупателей.

В понедельник тот же телеграм-канал сообщил о том, что такой же диетический зефир продавался в «Пятерочке» и «Перекрестке». Во всех трех сетях его сняли с полок и отметили, что количество жалоб на продукт было близко к нулю.

В угощении использован сахарозаменитель мальтит — в больших количествах он может обладать слабительным действием, о чем сказано на упаковке. Сладкое производили на фабрике «Сокол» в Дмитрове, и там возмутились негативными постами, ведь продукт произведен по необходимым стандартам, а обращений к врачу после поедания не зарегистрировано.

«В настоящее время юристы фабрики готовят иск о признании сведений, порочащих деловую репутацию фабрики, недостоверными и не соответствующими действительности. Также готовим расчет размера ущерба для взыскания со СМИ», — рассказал представитель «Сокола».

По мнению фабрики, «все жалобы связаны с нарушением нормы потребления продукции, которая указана на упаковке, поскольку эти заменители сахара могут вызывать при нарушении норм вздутие живота и диарею».

«Ни одного случая обращения к врачу не зарегистрировано. Сама эта добавка разрешена к применению и является самым безопасным заменителем сахара», — подчеркнули на предприятии.

Представитель компании уверен, что снятие зефира на мальтите с полок «лишает людей здорового питания».

«Такие публикации лишают людей здорового питания, потому что продукция снята с полок, и все это в результате только одной публикации. При производстве нарушений не было 100%, мы работаем по стандартам. Все это просто раздуто. Проблема из пальца высосана, а мы теряем репутацию», — посетовал он.