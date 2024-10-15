В Италии уборщик, похожий на Киану Ривза, заманивал женщин на свидания и насиловал

В Риме уборщик улиц Убальдо Мануали использовал свое сходство с Киану Ривзом, чтобы заманивать женщин на свидания. На них он накачивал женщин наркотиками, насиловал и снимал это на видео, пишет Daily Mail.

Мужчину приговорили к девяти годам и 10 месяцам тюрьмы. Полиция установила, что Мануали удалось убедить трех женщин, с которыми он познакомился в социальных сетях, встретиться с ним лично.

После того как жертвы теряли сознание от сильнодействующего снотворного, их насиловали и снимали на видео. Затем Мануали распространял эти кадры среди своих друзей.

Прокурор Микеле Адранья заявил: «Этот вид насилия более серьезен, чем физическое насилие, он более изощренный, поскольку использует психофизическую неполноценность женщин. Это как будто двойное насилие».