Steam удалил весь запрещенный контент по требованию РКН

Сегодня / 02:03
Посмотрите трейлер мультфильма «Почти рождественская история» Дэвида Лоури и Альфонсо Куарона
Сегодня / 16:13
Вышел трейлер «Птицы» с Барри Кеоганом и Францем Роговским
Сегодня / 14:34
Жителей Казани попросили не ездить по городу на старых авто во время саммита БРИКС
Сегодня / 13:45
«Ой, забавно»: Оливия Родриго провалилась под сцену
Сегодня / 13:07
Алексей Москалев вышел из колонии и встретился с дочкой
Сегодня / 12:56
Прага запретила ночные туры по барам, чтобы в город приезжали «туристы покультурнее»
Сегодня / 12:29
В «Ростелекоме» ждут блокировки сервисов Google
Сегодня / 11:30
Килиан Мбаппе стал фигурантом дела об изнасиловании
Сегодня / 10:50
Google впервые в истории закупит энергию от атомных реакторов для своего ИИ
Сегодня / 10:49
Роберт Дауни-младший в восторге от выставки Джонни Деппа: «Наш пацан! Настоящий художник!»
Сегодня / 10:03
Звезда «Наследников» Джереми Стронг: «„Наследники“ стали для меня настоящим кошмаром»
Сегодня / 09:55
VK раздаст блогерам гранты, чтобы переманить их с ютуба
Сегодня / 08:58
Мужчина более двух месяцев дрейфовал по морю. Вместе с ним были брат и племянник — они погибли
Сегодня / 01:27
Олимпийский чемпион по биатлону Йеспер Нелин получил заражение крови после допинг-теста
Сегодня / 00:48
Шона Дидди Комбса обвинили в насилии над несовершеннолетним мальчиком
Вчера / 23:51
Железный трон из сериала «Игра престолов» продали на аукционе почти за 1,5 миллиона долларов
Вчера / 23:07
Сериал «Черные голуби» с Кирой Найтли и Беном Уишоу выйдет в декабре на Netflix
Вчера / 22:56
НАСА запустила станцию по исследованию Европы — спутника Юпитера, где может быть жизнь
Вчера / 22:19
Студентки петербургского института пожаловались, что их отчислили после нападения на них сокурсника
Вчера / 21:54
Италия начала отправлять просителей убежища в Албанию. Сделку двух стран за 650 млн евро критикуют
Вчера / 20:50
Telegram запустит сервис верификации пользователей для бизнеса
Вчера / 20:50
В Выборгском замке установили памятник коту Филимону
Вчера / 20:25
Криштиану Роналду выпустил коллекцию дорогих часов
Вчера / 19:41
Подростки забрались на арку Главного штаба в Петербурге
Вчера / 19:14
Колин Ферт расследует крушение пассажирского самолета в тизере мини-сериала «Локерби»
Вчера / 18:56
Хью Джекман вернется в музыкальные фильмы
Вчера / 18:14
Мартин Скорсезе спродюсирует документальный фильм о том, как The Beatles покорили Америку
Вчера / 17:53
«Фальшивый и безграмотный»: Дональд Трамп отреагировал на фильм «Ученик»
Вчера / 17:50
Аль Пачино чуть не сломал лодыжку на съемках «Крестного отца» и обрадовался, что его могут уволить
Вчера / 17:47
НАСА отправит аппарат на спутник Юпитера для исследования возможности существования жизни
Вчера / 17:27
Ребекка Фергюсон возвращается под землю в трейлере второго сезона «Укрытия»
Вчера / 16:58
Джулия Фокс сожалеет о романе с Канье Уэстом
Вчера / 16:25
Дени Вильнев заявил, что хочет снять фильм без диалогов
Вчера / 15:57
Telegram может открыть офис в Казахстане
Вчера / 15:12
Энтони Хопкинс сыграет в байопике «Братья Мазерати»

Steam удалил весь запрещенный контент по требованию РКН

Сегодня в 15:07
Фото: Kaitlyn Baker/Unsplash
Обновлено сегодня в 15:28

Исчезнувшие данные о Discord в реестре РКН, скорее всего, оказались багом. На это обратил внимание телеграм-канал «Эксплойт».

Если проверить другие запрещенные сайты, то на сайте тоже будет пусто.

Discord и Steam удалили со своих ресурсов все запрещенные в России материалы по требованию Роскомнадзора.

По данным ведомства, Steam удалил более 260 материалов с противоправным контентом. В ближайшее время ссылки на 11 интернет-страниц сервиса будут исключены из реестра.

В реестре РКН также пропали данные о Discord. По мнению СМИ, после выполнения требований РКН сервис может быть разблокирован в ближайшее время.

Мессенджер Discord официально заблокировали в России 8 октября за нарушение требований законодательства. В Роскомнадзоре заявили, что сервис проигнорировал требования удалить запрещенный контент, а также решение суда о штрафе за неудаление.

В тот же день Таганский суд Москвы оштрафовал Pinterest на 3,5 млн рублей. Фотохостинг признали виновным в нарушении порядка доступа к информации, запрещенной в РФ.

Подробности по теме
«Заблокируйте еду, воздух»: кому не угодил Discord и почему за него вступились россияне
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами