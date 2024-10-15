Steam удалил весь запрещенный контент по требованию РКН

Discord и Steam удалили со своих ресурсов все запрещенные в России материалы по требованию Роскомнадзора.
По данным ведомства, Steam удалил более 260 материалов с противоправным контентом. В ближайшее время ссылки на 11 интернет-страниц сервиса будут исключены из реестра.
В реестре РКН также пропали данные о Discord. По мнению СМИ, после выполнения требований РКН сервис может быть разблокирован в ближайшее время.
Мессенджер Discord официально заблокировали в России 8 октября за нарушение требований законодательства. В Роскомнадзоре заявили, что сервис проигнорировал требования удалить запрещенный контент, а также решение суда о штрафе за неудаление.
В тот же день Таганский суд Москвы оштрафовал Pinterest на 3,5 млн рублей. Фотохостинг признали виновным в нарушении порядка доступа к информации, запрещенной в РФ.