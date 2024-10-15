Жителей Казани попросили не ездить по городу на старых авто во время саммита БРИКС

Сотрудников нескольких предприятий в Казани попросили не ездить по городу на старых машинах. Об этом источники рассказали 116.ru.

По их словам, на минувшей неделе начальство предложило им сократить пользование «старыми, ржавыми и излишне громкими автомобилями», чтобы не портить облика города. Уточняется, что рекомендация коснулась как работников предприятий в центре Казани, так и тех, кто трудится на выезде из столицы Татарстана. Неизвестно, исходит ли совет от местных властей или это инициатива руководства компаний.

«Предложили добираться до работы на общественном транспорте, оставлять машины в гараже или хотя бы подальше, во дворах», — приводит издание слова одного из работников.

Аналогичный совет дали студентам одного из казанских техникумов. Впрочем, учащимся это было сказано в более грубой форме.

«Нас всех собрали и сказали, что, пока идет саммит, по городу нельзя разъезжать на „ведрах“ с громкой музыкой, низкой посадкой и глушителем. Сказали: „Не позорьте город“», — поделился собеседник издания.