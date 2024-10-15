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Прага запретила ночные туры по барам, чтобы в город приезжали «туристы покультурнее»

Сегодня в 12:56
Фото: Αγγελος Αγοραστος/Unsplash

Городские советники Праги запретили ночные туры по барам, которые организовывают туристические агентства. Власти заинтересованы в привлечении «более культурных» гостей города, сообщает The Guardian.

Газета пишет, что столица Чехии с населением 1,3 млн человек уже давно славится как место для шумных мальчишников и любителей пабов у британцев. Нередко туристы отправлялись в организованные туры по заведениям с 10 вечера до 6 утра.

14 октября заммэра Праги Зденек Гржиб объявил, что теперь такие туры под запретом. Его коллега Иржи Поспишил пояснил, что пражская мэрия «ищет более культурного, более состоятельного туриста, а не того, кто приезжает на короткое время только для того, чтобы напиться».

В 2023 году в Чехии выпили 128 литров пива на душу населения — это самый высокий показатель в мире. В некоторых пражских ресторанах пиво по-прежнему дешевле воды, а многие пабы в историческом центре города предлагают знаменитое местное пиво по цене менее 3 евро за пинту.

«Поездки в центр за пивом стали проблемой для местных жителей и других туристов. Я не думаю, что это [запрет туров] повредит нашим продажам. Никому не запретят ходить в паб, но эти ночные организованные походы по пабам нам не нужны», — поделился мнением глава Чешской ассоциации отелей и ресторанов Вацлав Старек.

В прошлом году Амстердам запустил кампанию с рекламой «держитесь подальше», нацеленную на молодых британских мужчин. Реклама появляется, когда жители Великобритании ищут в поисковиках «мальчишник в Амстердаме», «дешевый отель в Амстердаме» и «поход по пабам в Амстердаме». В видеороликах показаны риски и последствия чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков: штрафы, судимость, госпитализация и необратимый ущерб здоровью.

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