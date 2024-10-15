«Ой, забавно»: Оливия Родриго провалилась под сцену

Оливия Родриго провалилась под сцену во время концерта. Ролик завирусился в тиктоке.

Вечером 14 сентября у исполнительницы «Driver’s License» прошло выступление в Мельбурне. На записи артистка идет по сцене лицом к зрителям, не замечает яму и на мгновение пропадает в дыре, а зал кричит от неожиданности. Судя по реакции, Родриго отделалась испугом и избежала серьезной травмы.

«О господи, забавно получилось. Я в порядке! Так иногда бывает, что ты падаешь в яму на сцене, ничего страшного. Так о чем я говорила? Как настроение, Мельбурн?» — обратилась певица к фанатам.

В ходе того же тура в марте Родриго раздала поклонницам набор контрацептивов на концерте в Миссури, где с 2022 года запрещены практически все аборты.

В набор вошли две таблетки экстренной контрацепции, презервативы, а также информация о поиске и финансировании услуг по прерыванию беременности в США.

Позже ей пришлось отказаться от практики из‑за присутствия на концертах детей и якобы беспорядочной раздачи материалов.