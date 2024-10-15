Алексей Москалев вышел из колонии и встретился с дочкой

Алексей Москалев освободился из колонии в Тульской области. Он провел в заключении чуть меньше двух лет по делу о дискредитации армии. Видео его выхода с территории опубликовали RusNews и «Говорит НеМосква».

У ворот его встретила дочь Маша. Увидев отца, она бросилась к нему и обняла.

В беседе с правозащитницей Дарьей Корниловой Москалев отметил, что в заключении его сильно поддерживали письма и передачи. Он рассказал, что уже через три дня в ИК-6 его отправили в штрафной изолятор, что «редчайший случай». В итоге он провел в ШИЗО два месяца из 22, назначенных судом, попадая туда раз в одну-две недели.

«Камера была размером два на метр, мы сидели там вдвоем. Полы гнилые, крысы лезут отовсюду. Из одежды были только халат и маечка. Холод собачий. Приходилось стоять по 16 часов в день. Лавочка металлическая была просто ледяная», — поделился заключенный.

По словам адвоката мужчины Владимира Билиенко в беседе с «Осторожно, новости», Москалевы вернутся в город Ефремов и первое время поживут там. На вопрос о планах семьи он не смог ответить: «Человек предполагает, а Бог — располагает».

Житель Тулы Алексей Москалев был приговорен к двум годам лишения свободы за повторную дискредитацию армии России в постах в «Одноклассниках». Перед этим он содержался на домашнем аресте, откуда сбежал, но был пойман в Минске, после чего связь с ним пропала на месяц.

Весной 2022 года дочь Москалева Маша, которую мужчина воспитывал один, нарисовала на уроке антивоенный рисунок. Из‑за этого директор школы вызвала полицию, а дома у Москалевых прошел обыск.