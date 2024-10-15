Google впервые в истории закупит энергию от атомных реакторов для своего ИИ

Google заключил «первую в мире» сделку о покупке энергии из парка мини атомных реакторов для выработки электроэнергии, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Guardian.

Корпорация заказала шесть или семь малых ядерных реакторов у калифорнийской компании Kairos Power. Первый реактор должен быть готов к 2030 году, а остальные — к 2035-му. По задумке они должны питать центры обработки данных, которым требуются огромные объемы электроэнергии.