Google впервые в истории закупит энергию от атомных реакторов для своего ИИ

Google заключил «первую в мире» сделку о покупке энергии из парка мини атомных реакторов для выработки электроэнергии, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Guardian.
Корпорация заказала шесть или семь малых ядерных реакторов у калифорнийской компании Kairos Power. Первый реактор должен быть готов к 2030 году, а остальные — к 2035-му. По задумке они должны питать центры обработки данных, которым требуются огромные объемы электроэнергии.
Ядерная энергетика обеспечивает «чистый круглосуточный источник энергии», поделились в Google. Бурный рост генеративного ИИ и сервисов облачного хранения данных привел к увеличению потребностей технологических компаний в электроэнергии, отмечает газета.
Местоположение новых заводов и финансовые подробности сделки не разглашаются. Google согласился купить в общей сложности 500 мегаватт электроэнергии.
В сентябре Microsoft заключила сделку о покупке энергии, а в марте Amazon приобрел центр обработки данных, работающий на ядерной энергии.