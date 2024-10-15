В «Ростелекоме» ждут блокировки сервисов Google

В «Ростелекоме» предупредили, что все иностранные сервисы «могут в принципе исчезнуть», в частности, это может коснуться сервисов Google и операционной системы Android. Об этом рассказал старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Дарий Халитов в беседе с RTVI.

«Различные мелкие сервисы, которые мы с вами используем в повседневной жизни, Google Mobile Services так называемые, — это, по сути, некоторая неотъемлемая компонента операционной системы Android: это различные метки геопозиционирования, прогнозы погоды и множество-множество других бытовых вещей, на основе которых на самом деле работают все остальные цифровые приложения, будь то вызов курьера, такси и т. д. Это все очень сильно зависит на самом деле от сервисов Google Mobile Services, и они могут быть заблокированы», — пояснил представитель оператора связи.

По его словам, россияне должны понимать, что все иностранные сервисы «могут в принципе исчезнуть», быть заблокированы, «или пользовательский путь по их использованию будет неудобен».

«ОС Android не является российской и технологически независимой. При желании как сервисы YouTube, так и телефоны на базе Android могут превратиться, может быть, не в тыкву, но с определенными сложностями наши пользователи столкнуться могут», — считает Халитов.