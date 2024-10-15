Килиан Мбаппе стал фигурантом дела об изнасиловании

Полиция Швеции рассматривает Килиана Мбаппе в качестве фигуранта дела об изнасиловании. Об этом пишет газета Expressen.

Правоохранители расследуют дело об изнасиловании и сексуализированном насилии в отношении неизвестной пострадавшей. Сообщается, что преступление произошло в отеле в Стокгольме, где останавливался футболист и его спутники. У правоохранителей «есть основания» предполагать причастность форварда к инциденту.

Игрок мадридского «Реала» приезжал в шведскую столицу на прошлой неделе, в пятницу он был замечен в одном из ресторанов и в ночном клубе. Сейчас он восстанавливается после травмы, из‑за которой пропустил несколько игр французской сборной, из‑за чего стала возможна поездка в Скандинавию.

Сам Мбаппе в твиттере назвал историю фейком, ответив на пост французской RMC Sport. Он связал появление сообщений с началом слушаний апелляции его бывшего клуба «ПСЖ» по делу о выплате задолженности игроку в размере 55 млн евро.

В клубе отвергли его подозрения: «Это просто позор, у него „ПСЖ“ постоянно в чем‑то виноват. Он ничего не забивает за Мадрид, кроме пенальти, — „ПСЖ“ виноват. Он пропускает матчи сборной, хотя не травмирован, — опять „ПСЖ“. Теперь „ПСЖ“ выдумывает истории для прессы. Мы проигнорируем эти нападки».