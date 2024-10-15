Роберт Дауни-младший в восторге от выставки Джонни Деппа: «Наш пацан! Настоящий художник!»

Роберт Дауни-младший остался в восторге от выставки Джонни Деппа. Ролик с нее актер опубликовал в своем инстаграме*.

«Уау. Не пропустите выставку „Разные вещи“ в Нью-Йорке. Мой брат ДД — настоящий художник до глубины души, не удивлен, но в восторге», — написал Дауни под видео.

На записи звезда «Мстителей» также кричит: «Это наш пацан!» — и предлагает взглянуть на выставку, после чего демонстрирует фото Деппа на стене, его картины, изображения с проектора и инсталляции.

Выставка «Разные вещи» открылась в здании Starrett-Lehigh на Манхэттене 4 октября. В нее вошли «личные артефакты» Деппа, экспонаты из его домов и студий, которые должны представить «неповторимую личность и чувство юмора» артиста. Ее частью также стали кинематографичный саундтрек и экспериментальные пространства.

Две недели назад Депп тоже восхищался работой Дауни-младшего, когда посетил премьеру постановки «Макнил», которая стала для актера первой ролью на Бродвее за более чем 40-летнюю карьеру.

«Невероятно повезло узреть моего дорогого и блистательного друга Боба Дауни, а также каст „Макнила“. Выдающаяся работа!» — комментировал увиденное Депп.

В России в скором времени должны показать режиссерскую картину Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия». Дата выхода в прокат пока не называлась, но это должно случиться зимой.