Роберт Дауни-младший в восторге от выставки Джонни Деппа: «Наш пацан! Настоящий художник!»

Сегодня / 02:03
Посмотрите трейлер мультфильма «Почти рождественская история» Дэвида Лоури и Альфонсо Куарона
Сегодня / 12:29
В «Ростелекоме» ждут блокировки сервисов Google
Сегодня / 11:30
Килиан Мбаппе стал фигурантом дела об изнасиловании
Сегодня / 10:03
Звезда «Наследников» Джереми Стронг: «„Наследники“ стали для меня настоящим кошмаром»
Сегодня / 09:55
VK раздаст блогерам гранты, чтобы переманить их с ютуба
Сегодня / 08:58
Мужчина более двух месяцев дрейфовал по морю. Вместе с ним были брат и племянник — они погибли
Сегодня / 01:27
Олимпийский чемпион по биатлону Йеспер Нелин получил заражение крови после допинг-теста
Сегодня / 00:48
Шона Дидди Комбса обвинили в насилии над несовершеннолетним мальчиком
Вчера / 23:51
Железный трон из сериала «Игра престолов» продали на аукционе почти за 1,5 миллиона долларов
Вчера / 23:07
Сериал «Черные голуби» с Кирой Найтли и Беном Уишоу выйдет в декабре на Netflix
Вчера / 22:56
НАСА запустила станцию по исследованию Европы — спутника Юпитера, где может быть жизнь
Вчера / 22:19
Студентки петербургского института пожаловались, что их отчислили после нападения на них сокурсника
Вчера / 21:54
Италия начала отправлять просителей убежища в Албанию. Сделку двух стран за 650 млн евро критикуют
Вчера / 20:50
Telegram запустит сервис верификации пользователей для бизнеса
Вчера / 20:50
В Выборгском замке установили памятник коту Филимону
Вчера / 20:25
Криштиану Роналду выпустил коллекцию дорогих часов
Вчера / 19:41
Подростки забрались на арку Главного штаба в Петербурге
Вчера / 19:14
Колин Ферт расследует крушение пассажирского самолета в тизере мини-сериала «Локерби»
Вчера / 18:56
Хью Джекман вернется в музыкальные фильмы
Вчера / 18:14
Мартин Скорсезе спродюсирует документальный фильм о том, как The Beatles покорили Америку
Вчера / 17:53
«Фальшивый и безграмотный»: Дональд Трамп отреагировал на фильм «Ученик»
Вчера / 17:50
Аль Пачино чуть не сломал лодыжку на съемках «Крестного отца» и обрадовался, что его могут уволить
Вчера / 17:47
НАСА отправит аппарат на спутник Юпитера для исследования возможности существования жизни
Вчера / 17:27
Ребекка Фергюсон возвращается под землю в трейлере второго сезона «Укрытия»
Вчера / 16:58
Джулия Фокс сожалеет о романе с Канье Уэстом
Вчера / 16:25
Дени Вильнев заявил, что хочет снять фильм без диалогов
Вчера / 15:57
Telegram может открыть офис в Казахстане
Вчера / 15:12
Энтони Хопкинс сыграет в байопике «Братья Мазерати»
Вчера / 14:52
«Джокер» провалился в прокате. За неделю фильм собрал в США всего 7 млн долларов
Вчера / 14:50
МТС обязали перечислить в бюджет 3 млрд рублей из‑за «необоснованного» повышения цен на тарифы
Вчера / 14:46
Домен Discord.ru начал перенаправлять пользователей на сайт службы по контракту
Вчера / 14:28
В Британии экспонаты Музея зоологии заговорят с посетителями с помощью ИИ
Вчера / 12:43
Нобелевку по экономике вручат за объяснение того, почему одни страны богатые, а другие — бедные
Вчера / 12:38
The Cure выпустят еще два новых альбома
Вчера / 11:29
Китай начал учения вокруг Тайваня

Роберт Дауни-младший в восторге от выставки Джонни Деппа: «Наш пацан! Настоящий художник!»

Сегодня в 10:49
Иллюстрация: Tumblr

Роберт Дауни-младший остался в восторге от выставки Джонни Деппа. Ролик с нее актер опубликовал в своем инстаграме*.

«Уау. Не пропустите выставку „Разные вещи“ в Нью-Йорке. Мой брат ДД — настоящий художник до глубины души, не удивлен, но в восторге», — написал Дауни под видео.

На записи звезда «Мстителей» также кричит: «Это наш пацан!» — и предлагает взглянуть на выставку, после чего демонстрирует фото Деппа на стене, его картины, изображения с проектора и инсталляции.

Выставка «Разные вещи» открылась в здании Starrett-Lehigh на Манхэттене 4 октября. В нее вошли «личные артефакты» Деппа, экспонаты из его домов и студий, которые должны представить «неповторимую личность и чувство юмора» артиста. Ее частью также стали кинематографичный саундтрек и экспериментальные пространства.

Две недели назад Депп тоже восхищался работой Дауни-младшего, когда посетил премьеру постановки «Макнил», которая стала для актера первой ролью на Бродвее за более чем 40-летнюю карьеру.

«Невероятно повезло узреть моего дорогого и блистательного друга Боба Дауни, а также каст „Макнила“. Выдающаяся работа!» — комментировал увиденное Депп.

В России в скором времени должны показать режиссерскую картину Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия». Дата выхода в прокат пока не называлась, но это должно случиться зимой.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами