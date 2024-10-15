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VK раздаст блогерам гранты, чтобы переманить их с ютуба

Сегодня в 09:55
Фото: ilgmyzin/Unsplash

VK впервые запустит грантовую программу для блогеров с длинными видео. С ее помощью компания намерена переманить создателей контента с ютуба, сообщает РБК со ссылкой на источник и ее пресс-службу.

По словам собеседника из VK, холдинг готов выплатить блогерам общую сумму в размере 100 млн рублей. Чтобы поучаствовать в программе, блогеру нужно быть зарегистрированным как индивидуальному предпринимателю, иметь более 1000 подписчиков и снимать нерекламные горизонтальные ролики продолжительностью не менее 10 минут.

VK заинтересован в блогерах, которые снимают развлекательно-образовательный контент в формате how to («как что‑то сделать»), поэтому у них больше шансов на отбор, рассказал источник. Количество получателей грантов и объем поддержки каждого будет определять координационный совет, в который войдут дизайнер Артемий Лебедев, блогер Влад А4 и Эльдар Джарахов, стилист Александр Рогов, продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Заир Юсупов, а также топ-менеджмент VK.

Участнику грантовой программы понадобится сделать определенное условиями количество контента и сделать прирост подписчиков, о которых нужно отчитаться.

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков посчитал 100 млн рублей небольшой суммой для блогеров, а глава Института современных медиа Кирилл Танаев назвал ее достойной. По мнению последнего, «практика VK просто закупать дорогие шоу» работает хуже, чем гранты.

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