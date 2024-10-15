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Звезда «Наследников» Джереми Стронг: «„Наследники“ стали для меня настоящим кошмаром»

Сегодня в 10:03
Кадр: HBO

Роль Кендалла в популярном сериале HBO «Наследники» стала для Джереми Стронга «настоящим ******** [кошмаром]». Об этом актер рассказал в интервью британской газете The Times.

«Сериал стал для меня неоценимым подарком. Его материал был настоящим банкетом. Такого сильно не хватает. Но носить в себе все проблемы Кендалла в течение семи лет было тяжело. И я еще столько всего хочу сделать», — отметил Стронг.

Актер подчеркнул, что после четырех сезонов сериала «понимает, что это была одна из важных глав в моей жизни, но совсем по ним не скучает».

Более того, он отчасти согласился на роль американского юриста и политика Роя Кона в байопике о Дональде Трампе «Ученик» отчасти, чтобы «стряхнуть с себя „Наследников“». Работа над новым проектом позволила ему «заново открыть для себя актерскую игру», ведь образ Кендалла иногда «лишал меня радости».

Тем не менее, участие в сериале принесло Стронгу «Эмми», «Золотой глобус» и «Выбор критиков» лучшему актеру, множество других наград и номинаций.

«Ученик. Восхождение Трампа» появится в российском прокате 31 октября. Главную роль в нем игрет Себастиан Стэн, известный по роли Зимнего Солдата в «Капитане Америка», и новый образ уже называют лучшим в карьере актера.

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