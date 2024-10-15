МЧС по Сахалинской области сообщило о спасении мужчины, который дрейфовал по Охотскому морю на протяжении 67 дней. Всего на лодке было трое человек, но в живых остался только один, передают Baza и Shot.

46-летнего Михаила Пичугина и тела его родственников в надувной лодке случайно обнаружили рыбаки. На рыболовном судне под названием «Ангел» мужчину доставили в больницу с сильным обезвоживанием и истощением организма, его состояние удалось стабилизировать.

Родственники рассказали Baza, что 4 августа в путешествие на Шантарские острова вместе с жителем Улан-Удэ Михаилом Пичугиным отправились его 49-летний брат Сергей и 15-летний племянник Илья. Подросток рассказывал матери, что мечтает посмотреть на китов.

Для поездки мужчины купили лодку «БайКат 470» и перевезли ее к берегу Охотского моря. Они запаслись едой и водой, взяли спальники, теплую одежду, спасательные жилеты и фальшфейеры. За штурвалом был Михаил.

Им удалось добраться до островов. Обратно они поплыли 9 августа, планируя добраться до Охи, но сбились с пути и попали в сильный шторм. Туристов разыскивали спасатели трех регионов — Хабаровского края, Сахалинской и Камчатской областей. При этом родственники считают, что спасатели обследовали не всю территорию, что могли, поэтому арендовали лодку и искали сами, пишет Baza.

В итоге Михаил нашелся в 1000 километров от Охи. Мужчина сильно похудел: если раньше он весил около 100 килограммов, то теперь — примерно 50. Как пишет Shot, от голодной смерти его могли спасти лишний вес и запасы еды.