Посмотрите трейлер мультфильма «Почти рождественская история» Дэвида Лоури и Альфонсо Куарона

На ютуб-канале Disney Plus опубликовали трейлер мультфильма «Почти рождественская история» — нового проекта режиссера Дэвида Лоури («Питер Пэн и Венди», «Пит и его дракон»), спродюсированного Альфонсо Куароном («Гравитация», «Рома»).

Картина посвящена молодому любопытному совенку по имени Мун, который случайно застревает в рождественской елке на Рокфеллер-плаза в Нью-Йорке. В попытке выбраться из шумного города он знакомится с потерянной девочкой Луной.

Вместе герои отправляются в приключение по поиску своих родителей, попутно открывая для себя магию праздничного сезона и становясь настоящими друзьями. Присоединиться к их приключению можно будет 16 ноября.

Мультфильм выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Проект, как рассказали его авторы, вдохновлен реальной историей совенка Рокки, найденного возле Рокфеллер-центра под Рождество в 2020 году.

Героев «Почти рождественской истории» озвучили Кэри Кристофер, Эстелла Мадригал, Джим Гаффиган, Мамуду Ати, Алекс Росс Перри, Джианна Джозеф, Фил Розенталь, Наташа Лионн и Джон С. Райлли.