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Олимпийский чемпион по биатлону Йеспер Нелин получил заражение крови после допинг-теста

Сегодня в 01:27
Фото: jespernelin

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года Йеспер Нелин перенес заражение крови после проведенного ему допинг-теста. Об этом написало шведское издание Expressen.

32-летний спортсмен рассказал, как весной 2023 года сдал кровь в больнице. После этого кровеносные сосуды в руке атлета почернели. Отец Нелина — врач, он сразу понял, что происходит с сыном — и вколол ему антибиотики.

По словам Нелина, он чувствовал себя разбитым после заражения крови. Состояние не улучшилось к началу лета и еще какое‑то время после. Даже сейчас, много месяцев спустя, биатлонист по-прежнему не чувствует себя «оптимально».

Произошедшее с ним Нелин называет «неудачей», которую нельзя было допустить. Спортсмен признался, что сначала переживал из‑за случившегося. Но ему стало легче, когда антибиотики начали работать и опухоль на руке стала уменьшаться.

Тренировочные нагрузки Нелин пока переносит, по собственным словам, тяжело. «Мне стало трудно поддерживать сердечный ритм», — признался он.

Тем не менее, Нелин уже приступил к выступлениям на тестовых соревнованиях — одни из них он даже выиграл. На Чемпионате мира по летнему биатлону в августе он стал 16-м в спринте.

Йеспер Нелин — победитель эстафетной гонки на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Он также обладатель золота в эстафете Чемпионата мира 2024 года и бронзовый призер Чемпионата мира 2023 в спринте на 7,5 километра.

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