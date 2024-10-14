Олимпийский чемпион по биатлону Йеспер Нелин получил заражение крови после допинг-теста

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года Йеспер Нелин перенес заражение крови после проведенного ему допинг-теста. Об этом написало шведское издание Expressen.

32-летний спортсмен рассказал, как весной 2023 года сдал кровь в больнице. После этого кровеносные сосуды в руке атлета почернели. Отец Нелина — врач, он сразу понял, что происходит с сыном — и вколол ему антибиотики.

По словам Нелина, он чувствовал себя разбитым после заражения крови. Состояние не улучшилось к началу лета и еще какое‑то время после. Даже сейчас, много месяцев спустя, биатлонист по-прежнему не чувствует себя «оптимально».

Произошедшее с ним Нелин называет «неудачей», которую нельзя было допустить. Спортсмен признался, что сначала переживал из‑за случившегося. Но ему стало легче, когда антибиотики начали работать и опухоль на руке стала уменьшаться.

Тренировочные нагрузки Нелин пока переносит, по собственным словам, тяжело. «Мне стало трудно поддерживать сердечный ритм», — признался он.

Тем не менее, Нелин уже приступил к выступлениям на тестовых соревнованиях — одни из них он даже выиграл. На Чемпионате мира по летнему биатлону в августе он стал 16-м в спринте.