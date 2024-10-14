Шона Дидди Комбса обвинили в насилии над несовершеннолетним мальчиком

Американского рэпера Шона Дидди Комбса обвинили в сексуализированном насилии над несовершеннолетним подростком. Об этом сообщил Deadline.

В отношении музыканта выдвинули шесть новых исков — четыре от мужчин и два от женщин. Согласно им, Комбс совершал преступления между 1995 и 2021 годами. Его жертвами в частности стали 19-летняя девушка и 16-летний мальчик.

Последний рассказал, что рэпер потребовал от него «спустить штаны» на одной из «белых вечеринок» в Хэмптонсе в 1998 году. После этого Дидди схватил подростка за гениталии и начал их «сжимать и ощупывать».

Комбс впоследствии пообещал юноше помощь с карьерой в музыкальной индустрии — в обмен на молчание. Сделал ли он это в действительности, не уточняется.

Другие предполагаемые жертвы заявили, что Дидди опоил их алкоголем и домогался на мероприятиях, иногда вместе со своим окружением. В одном из исков сообщается, что Комбс якобы заставил сотрудника магазина одежды Ecko заняться с ним оральным сексом в наказание за то, что тот работал на компанию-конкурента бренда Sean Jean.

«Шон Комбс много лет вел себя так, будто он выше закона. Это не так. Этот иск требует как компенсации, так и штрафных убытков за домогательства и изнасилования», — подчеркнули в тексте документа.

В данный момент против Комбса выдвинуты примерно 20 обвинений. Артисту грозит заключение вплоть до пожизненного за секс-трафик, мошенничество, насилие и другие преступления. Суд над Дидди состоится в мае 2025 года.

Скандал вокруг Дидди разразился в 2023 году, когда против музыканта один за другим подали четыре иска. Комбса обвинила в изнасиловании его бывшая девушка Кэсси. Затем против рэпера выступили еще две девушки. Наконец, в декабре Дидди обвинили в групповом изнасиловании несовершеннолетней.

В феврале 2024 года против Дидди подал иск его бывший сотрудник Родни Джонс, известный как Лил Род. Он заявил, что Комбс домогался его и вынуждал к связи с секс-работницами. В мае модель Кристал МакКинни заявила, что Дидди накачивал ее наркотиками, чтобы заняться с ней сексом. Экс-вокалистка Danity Kane Дон Ричард также обратилась в суд, обвинив Комбса в оскорблениях, нападении, сексуализированном и эмоциональном насилии.

Шона Комбса арестовали в середине сентября в связи с тремя обвинениями: в заговоре с целью рэкета, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации с применением силы, мошенничества или принуждения и перевозке людей для вовлечения в проституцию. Рэперу отказали в освобождении под залог, так что он остается под стражей. Дидди не признал себя виновным ни в одном из преступлений.