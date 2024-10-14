Железный трон из сериала «Игра престолов» продали на аукционе почти за 1,5 миллиона долларов

Железный трон из сериала «Игра престолов» продали на аукционе Heritage почти за 1,5 млн долларов. Об этом написал CNN.

Фрагмент декораций купили после шестиминутных торгов в американском городе Далласе. Там провели мероприятие, на котором можно было приобрести более 900 предметов, фигурировавших в сериале HBO.

Железный трон стал самым дорогим из представленных лотов, его купили за 1,49 млн долларов. В действительности трон сделан из пластика, окрашен металлической краской и украшен камнями.

Меч Джона Сноу продали за 400 тыс. долларов, а его костюм стража ночного дозора — за 337,5 тыс. Серый замшевый плащ Дейенерис Таргариен приобрели за 112,5 тыс. долларов, а красное бархатное платье Серсеи Ланнистер — за 137,5 тыс. При этом последние два лота изначально оценивались более чем на 100 тыс. долларов меньше.