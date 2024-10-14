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Железный трон из сериала «Игра престолов» продали на аукционе почти за 1,5 миллиона долларов

Вчера в 23:51
Кадр: HBO

Железный трон из сериала «Игра престолов» продали на аукционе Heritage почти за 1,5 млн долларов. Об этом написал CNN.

Фрагмент декораций купили после шестиминутных торгов в американском городе Далласе. Там провели мероприятие, на котором можно было приобрести более 900 предметов, фигурировавших в сериале HBO.

Железный трон стал самым дорогим из представленных лотов, его купили за 1,49 млн долларов. В действительности трон сделан из пластика, окрашен металлической краской и украшен камнями.

Меч Джона Сноу продали за 400 тыс. долларов, а его костюм стража ночного дозора — за 337,5 тыс. Серый замшевый плащ Дейенерис Таргариен приобрели за 112,5 тыс. долларов, а красное бархатное платье Серсеи Ланнистер — за 137,5 тыс. При этом последние два лота изначально оценивались более чем на 100 тыс. долларов меньше.

Выручка всего аукциона составила 21,1 млн долларов. В нем приняли участие более 4500 участников. Эти торги стали вторыми по доходности за историю Heritage Auctions после мероприятия 2011 года, на котором распродали вещи актрисы Дебби Рейнольдс.

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