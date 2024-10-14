Во Флориде произошел запуск в космос ракеты со станцией Europa Clipper, которая предназначена для изучения спутника Юпитера Европы. Об этом сообщает CNN.

Аппарат Europa Clipper вывела в космос ракета-носитель Falcon Heavy от SpaceX. Изначально запуск планировался на 10 октября, но его перенесли из‑за урагана «Милтон». Станция прибудет к Европе не раньше апреля 2030 года.

Europa Clipper стал первым космическим аппаратом НАСА для изучения Европы. Его цель — определить, пригодна ли луна Юпитера для жизни в том виде, в каком человечество ее знает. Вместе с собой аппарат несет инструменты, которые понадобятся для исследования океана под толстой ледяной оболочкой. Океан Европы, по оценкам ученых, вмещает в два раза больше жидкой воды, чем океаны Земли.

Europa Clipper не предназначен для поиска доказательств существования жизни на Европе, но с его помощью ученые хотят выяснить, возможна ли жизнь в океане на другой планете Солнечной системы. Астрономы полагают, что ингредиенты для жизни, включая воду, энергию и необходимые химические элементы, уже могут существовать на Европе. Космический аппарат мог бы собрать доказательства, чтобы выяснить, сосуществуют ли эти ингредиенты таким образом, что делают среду планеты потенциально пригодной для жизни.

По пути космический аппарат пролетит мимо Марса, а затем Земли, используя гравитацию каждой планеты, чтобы расходовать меньше топлива и набрать скорость на пути к Юпитеру. 49 раз станция облетит Европу, а затем приземлится на поверхность.