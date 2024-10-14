Сериал «Черные голуби» с Кирой Найтли и Беном Уишоу выйдет в декабре на Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустит сериал «Черные голуби» с Кирой Найтли («Пираты Карибского моря», «Искупление») и Беном Уишоу («Парфюмер», «Лимонов, баллада об Эдичке») 5 декабря. Об этом платформа рассказала в соцсети X.

Проект расскажет историю о практичной и преданной жене и матери Хелен Уэбб, которая втайне работает шпионкой на организацию под названием «Черные голуби». В течение 10 лет она передавала данные о секретах своего мужа-политика.

Однажды любовника Хелен, Джейсона, обнаруживают убитым. Тогда начальница героини, загадочная Рид, обращается к ее старому другу Сэму с просьбой обеспечить безопасность Хелен.

Роль Хелен в картине досталась Найтли. Сара Ланкашир сыграла Рид. В образе Сэма в ленте предстал Уишоу. В актерский состав также вошли Эндрю Бююкен, Адиль Ахтар, Трейси Ульман, Финн Беннетт, Лютер Форд и другие артисты.

Автором сериала выступил Джо Бартон. Разработкой шоу занималась компания Sister, работавшая над другой новинкой Netflix — сериалом «Хаос». Его недавно закрыли через короткое время после релиза первого сезона.