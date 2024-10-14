Италия начала отправлять просителей убежища в Албанию. Сделку двух стран за 650 млн евро критикуют

Италия начала отправлять нелегальных мигрантов в Албанию на время рассмотрения заявления о предоставлении убежища. Об этом сообщает The Guardian.

В рамках пакта, подписанного итальянским и албанским премьер-министрами Джорджией Мелони и Эди Рамой, 14 октября военный корабль отправился «с нелегальными мигрантами на борту» для распределения тех на бывшем военном аэродроме страны на Балканах. На нем плывут 10 граждан Бангладеш и шесть египтян, которые попали в Италию по морю.

В Албании для просителей убежища отстроили три учреждения, в которых могут разместиться 1044 человека. Центры размещения находятся в ведении Италии и под ее юрисдикцией. За временное распределение просителей убежища Рим заплатит 650 млн евро за пять лет и поможет Албании поскорее вступить в Евросоюз.

В Албании рассматриваются заявления просителей, которые прибыли из «безопасных» по версии итальянских властей стран — всего их 21, оттуда в республику прибыли 56,5 тыс. человек в 2023 году. Чиновники обещали обрабатывать прошения мигрантов, отправленных в Албанию, в течение 28 дней, что намного быстрее, чем несколько месяцев в Италии.