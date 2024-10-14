Студентки петербургского института пожаловались, что их отчислили после нападения на них сокурсника

Вчера / 12:43
Нобелевку по экономике вручат за объяснение того, почему одни страны богатые, а другие — бедные
Вчера / 23:51
Железный трон из сериала «Игра престолов» продали на аукционе почти за 1,5 миллиона долларов
Вчера / 23:07
Сериал «Черные голуби» с Кирой Найтли и Беном Уишоу выйдет в декабре на Netflix
Вчера / 22:56
НАСА запустила станцию по исследованию Европы — спутника Юпитера, где может быть жизнь
Вчера / 21:54
Италия начала отправлять просителей убежища в Албанию. Сделку двух стран за 650 млн евро критикуют
Вчера / 20:50
Telegram запустит сервис верификации пользователей для бизнеса
Вчера / 20:50
В Выборгском замке установили памятник коту Филимону
Вчера / 20:25
Криштиану Роналду выпустил коллекцию дорогих часов
Вчера / 19:41
Подростки забрались на арку Главного штаба в Петербурге
Вчера / 19:14
Колин Ферт расследует крушение пассажирского самолета в тизере мини-сериала «Локерби»
Вчера / 18:56
Хью Джекман вернется в музыкальные фильмы
Вчера / 18:14
Мартин Скорсезе спродюсирует документальный фильм о том, как The Beatles покорили Америку
Вчера / 17:53
«Фальшивый и безграмотный»: Дональд Трамп отреагировал на фильм «Ученик»
Вчера / 17:50
Аль Пачино чуть не сломал лодыжку на съемках «Крестного отца» и обрадовался, что его могут уволить
Вчера / 17:47
НАСА отправит аппарат на спутник Юпитера для исследования возможности существования жизни
Вчера / 17:27
Ребекка Фергюсон возвращается под землю в трейлере второго сезона «Укрытия»
Вчера / 16:58
Джулия Фокс сожалеет о романе с Канье Уэстом
Вчера / 16:25
Дени Вильнев заявил, что хочет снять фильм без диалогов
Вчера / 15:57
Telegram может открыть офис в Казахстане
Вчера / 15:12
Энтони Хопкинс сыграет в байопике «Братья Мазерати»
Вчера / 14:52
«Джокер» провалился в прокате. За неделю фильм собрал в США всего 7 млн долларов
Вчера / 14:50
МТС обязали перечислить в бюджет 3 млрд рублей из‑за «необоснованного» повышения цен на тарифы
Вчера / 14:46
Домен Discord.ru начал перенаправлять пользователей на сайт службы по контракту
Вчера / 14:28
В Британии экспонаты Музея зоологии заговорят с посетителями с помощью ИИ
Вчера / 12:38
The Cure выпустят еще два новых альбома
Вчера / 11:29
Китай начал учения вокруг Тайваня
Вчера / 11:06
Сиквел «Чумовой пятницы» выйдет 8 августа 2025 года
Вчера / 10:41
Мэтт Деймон вернется к роли Джейсона Борна
Вчера / 10:23
Ранее не изданные демозаписи Джими Хендрикса продадут на аукционе
Вчера / 10:02
Теннисисты поблагодарили Зендаю за то, что в «Претендентах» она сделала их вид спорта сексуальным
Вчера / 09:52
Полиция Калифорнии заявила о предотвращении третьего покушения на Трампа
Вчера / 08:55
Режиссер «Я, робот» обвинил Илона Маска в копировании дизайна роботов из фильма
13 октября / 20:54
Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова закончится в этом году
13 октября / 20:16
В Петрозаводске в коробке с чипсами нашли котят
13 октября / 19:15
В Японии пассажиры платят таксистам, чтобы те притворялись телохранителями и ниндзя

Студентки петербургского института пожаловались, что их отчислили после нападения на них сокурсника

Вчера в 22:19
Фото: Ека Дерягина

Две студентки Восточно-Европейского института психоанализа (ВЕИП) пожаловались в соцсетях, что их отчислили из вуза после того, как они пожаловались на нападение со стороны однокурсника.

Юлия и Екатерина заявили, что молодой человек избил их прямо возле учебного заведения. «Избил как трус, пока рядом не было ни одного мужчины», — подчеркнула Екатерина. После этого девушки обратились в полицию и к медикам. Последние диагностировали у Екатерины закрытую травму головы и сотрясение мозга.

Студентки попросили ректора института Михаила Решетникова отчислить предполагаемого агрессора «по причине неадекватного и опасного поведения». В заявлении Юлия и Екатерина подчеркнули, что сокурсник неоднократно угрожал другим студентам, а еще рассказывал о своих галлюцинациях.

В ответ девушек вызвали на заседание этической комиссии — спустя три недели после инцидента. Там администрация вуза устроила им, по словам Екатерины, «публичное судилище <…> в той аудитории, где на нас впервые совершил нападение вышеупомянутый однокурсник».

«Мы с Юлей три недели ходили на одни и те же лекции с человеком, напавшим на нас. Там он продолжал нас преследовать и изводить. Мы трижды писали ректору за это время. Просили, чтобы нас оградили от агрессии», — поделилась Екатерина.

По словам девушки, замректора запугивал ее и ее подругу отчислением. В это время якобы напавший на сокурсниц студент оказывал на своих предполагаемых жертв «психическое давление» в соцсетях.

Этической комиссии молодой человек заявил, как утверждает Екатерина, что причиной для конфликта стало «оскорбление его по национальному признаку». «До какой постыдной лжи может дойти человек», — прокомментировала Екатерина.

Студентка призналась, что в связи со случившимся страдает от бессонницы и обострения реккурентной депрессии. «Напавший продолжал нас толкать в коридорах института, следить за нами из машины по окончании пар, преследовать в соцсетях», — добавила она.

Екатерина отметила, что по вузу она и Юлия «передвигались в группе поддержавших нас одногруппников». Заявление к ректору, по словам девушки, подписали шесть человек. Тем не менее, ВЕИП отчислил именно Екатерину и Юлию, но не их обидчика. «Агрессор остается получать образование психоаналитика», — подытожила Екатерина.

«Я не думала, что столкнуть в среде психологов и кандидатов с таким уровнем жестокости. <…> На фоне всей этой ситуации у меня ухудшилось психическое и эмоциональное состояние. Но я буду бороться», — пообещала она.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами