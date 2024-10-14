Студентки петербургского института пожаловались, что их отчислили после нападения на них сокурсника

Две студентки Восточно-Европейского института психоанализа (ВЕИП) пожаловались в соцсетях, что их отчислили из вуза после того, как они пожаловались на нападение со стороны однокурсника.

Юлия и Екатерина заявили, что молодой человек избил их прямо возле учебного заведения. «Избил как трус, пока рядом не было ни одного мужчины», — подчеркнула Екатерина. После этого девушки обратились в полицию и к медикам. Последние диагностировали у Екатерины закрытую травму головы и сотрясение мозга.

Студентки попросили ректора института Михаила Решетникова отчислить предполагаемого агрессора «по причине неадекватного и опасного поведения». В заявлении Юлия и Екатерина подчеркнули, что сокурсник неоднократно угрожал другим студентам, а еще рассказывал о своих галлюцинациях.

В ответ девушек вызвали на заседание этической комиссии — спустя три недели после инцидента. Там администрация вуза устроила им, по словам Екатерины, «публичное судилище <…> в той аудитории, где на нас впервые совершил нападение вышеупомянутый однокурсник».

«Мы с Юлей три недели ходили на одни и те же лекции с человеком, напавшим на нас. Там он продолжал нас преследовать и изводить. Мы трижды писали ректору за это время. Просили, чтобы нас оградили от агрессии», — поделилась Екатерина.

По словам девушки, замректора запугивал ее и ее подругу отчислением. В это время якобы напавший на сокурсниц студент оказывал на своих предполагаемых жертв «психическое давление» в соцсетях.

Этической комиссии молодой человек заявил, как утверждает Екатерина, что причиной для конфликта стало «оскорбление его по национальному признаку». «До какой постыдной лжи может дойти человек», — прокомментировала Екатерина.

Студентка призналась, что в связи со случившимся страдает от бессонницы и обострения реккурентной депрессии. «Напавший продолжал нас толкать в коридорах института, следить за нами из машины по окончании пар, преследовать в соцсетях», — добавила она.

Екатерина отметила, что по вузу она и Юлия «передвигались в группе поддержавших нас одногруппников». Заявление к ректору, по словам девушки, подписали шесть человек. Тем не менее, ВЕИП отчислил именно Екатерину и Юлию, но не их обидчика. «Агрессор остается получать образование психоаналитика», — подытожила Екатерина.