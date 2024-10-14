Telegram запустит сервис верификации пользователей для бизнеса

Павел Дуров анонсировал появление системы верификации пользователей для бизнеса через Telegram. Компания не планирует зарабатывать на ней из‑за низкой стоимости сервиса.

По словам бизнесмена, отправка одного проверочного кода через Telegram Gateway будет стоить 0,01 доллара. В это же время стоимость в других приложениях в среднем составляет 0,05 доллара, а СМС у операторов связи — до 0,5.

«Проверка номера телефона — это многомиллиардная индустрия. Только Telegram тратит около 10 млн долларов в месяц на аутентификацию всех пользователей, которые регистрируются и входят в наш сервис», — написал Дуров.

Дуров признал, что стоимость услуги в Telegram «беспрецедентно низкая», поэтому он не уверен, что Gateway «станет для нас важным источником дохода». Бизнесмен хочет сделать «мир более эффективным и снизить издержки для бизнеса».

5 октября в Telegram появились цифровые подарки в виде анимированных эмодзи, которые продавались за внутреннюю валюту мессенджера — «звезды». За восемь часов с момента запуска их — всего 600 тыс. штук — раскупили.