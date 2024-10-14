В Выборгском замке установили памятник коту Филимону

В Выборгском замке установили памятник знаменитому коту Филимону, который на протяжении многих лет был его хранителем и символом. Об этом рассказали на странице Выборгского музея-заповедника.
«Вы ждали? Мы сделали. Фигура единственного во всем мире кота в пальто установлена в нижнем дворе Выборгского замка! Мяучный сотрудник увековечен в бронзе!» — рассказали там.
О планах создать мемориал Филимона стало известно в марте. Тогда на странице, посвященной коту, появились эскизы к будущей скульптуре работы Лауры Свидерской.
«Его последняя рыжая жизнь закончилась в глубокой старости в окружении близких друзей. Но по сей день память о нем жива», — отметили администраторы страницы, на которую подписаны почти 3500 человек.
Кот Филимон прожил на территории Выборгского замка около тринадцати лет. Он получил официальную должность и трудовую книжку. По словам сотрудников музее-заповедника, сэр Филимон (так его называли в Выборге) был одним из самых медийных сотрудников. Он умер в марте 2023 года, ему было почти 18 лет.