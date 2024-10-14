В Выборгском замке установили памятник коту Филимону

В Выборгском замке установили памятник знаменитому коту Филимону, который на протяжении многих лет был его хранителем и символом. Об этом рассказали на странице Выборгского музея-заповедника.

«Вы ждали? Мы сделали. Фигура единственного во всем мире кота в пальто установлена в нижнем дворе Выборгского замка! Мяучный сотрудник увековечен в бронзе!» — рассказали там.

О планах создать мемориал Филимона стало известно в марте. Тогда на странице, посвященной коту, появились эскизы к будущей скульптуре работы Лауры Свидерской.

«Его последняя рыжая жизнь закончилась в глубокой старости в окружении близких друзей. Но по сей день память о нем жива», — отметили администраторы страницы, на которую подписаны почти 3500 человек.