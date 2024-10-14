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Подростки забрались на арку Главного штаба в Петербурге

Сегодня в 19:41
Фото: Екатерина Борисова

Трое подростков забрались на скульптуру «Колесница Славы», которая находится на арке Главного штаба в Петербурге. Их задержали, передает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.

Полиция задержала подростков 16, 14 и 13 лет. Со всеми провели профилактическую работу, а в отношении старшего из них составили административный протокол по статьям о мелком хулиганстве и нарушении пропускного режима на охраняемом объекте.

Нарушителей передали их законным представителям и объявили тем официальное предостережение.

Подростки забрались на крышу Главного штаба, который является объектом культурного наследия федерального значения. В настоящее время часть здания занимает командование Ленинградского военного округа РФ, а другая принадлежит Государственному Эрмитажу.

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