Подростки забрались на арку Главного штаба в Петербурге

Трое подростков забрались на скульптуру «Колесница Славы», которая находится на арке Главного штаба в Петербурге. Их задержали, передает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.

Полиция задержала подростков 16, 14 и 13 лет. Со всеми провели профилактическую работу, а в отношении старшего из них составили административный протокол по статьям о мелком хулиганстве и нарушении пропускного режима на охраняемом объекте.

Нарушителей передали их законным представителям и объявили тем официальное предостережение.