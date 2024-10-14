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Криштиану Роналду выпустил коллекцию дорогих часов

Сегодня в 20:25
Фото: cristiano

Португальский футболист Криштиану Роналду выпустил коллекцию наручных часов вместе с ювелирным домом Jacob & Co. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в инстаграме*.

Роналду признался, что всегда мечтал обзавестись собственной линейкой часов. Бренд создал две модели, вдохновленные «самыми культовыми» моментами игрока на поле — Flight of CR7 («Полет КР7») и Heart of CR7 («Сердце КР7»).

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В названии моделей зашифровали имя спортсмена и номер 7, под которым он выступал на протяжении своей карьеры в сборной Португалии, а также в клубах «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал Мадрид».

Каждую модель представили в трех вариантах. Красно-черные часы Flight of CR7 из розового золота и зеленые Heart of CR7 из нержавеющей стали могут быть приобретены в базовой версии с полированным корпусом или иметь один из двух видов декора бриллиантами.

Все часы обладают диаметром циферблата в 44 мм. Коллекция лимитирована: Jacob & Co выпуcтил по 999 базовых моделей, по 499 моделей типа «багет» и по 100 часов, наиболее щедро задекорированных бриллиантами.

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