Колин Ферт расследует крушение пассажирского самолета в тизере мини-сериала «Локерби»

На ютуб-канале Peacock опубликовали тизер мини-сериала «Локерби», рассказывающего историю трагического крушения самолета Boeing 747 над шотландским городом Локерби.

Главную роль в проекте исполнил обладатель премии «Оскар» Колин Ферт. Британский актер, известный по фильмам «Король говорит!» и «Бриджит Джонс», сыграл доктора Джима Свира, потерявшего в авиакатастрофе дочь.

Мужчина становится представителем семей погибших и начинает собственное расследование случившегося. Он подозревает, что власти скрывают правду. «Я не остановлюсь, пока мы не узнаем ответы на все вопросы», — заявляет он в тизере.

Согласно синопсису, Джим Свир «отправляется в неумолимое путешествие, которое не только ставит под угрозу его стабильность, семью и саму жизнь, но и полностью подрывает его доверие к системе правосудия», а также «рискует всем ради памяти о своей дочери и непоколебимого стремления к истине и справедливости».

Помимо Ферта в мини-сериале снялись Кэтрин МакКормак («Медленные лошади»), Джемма Карлтон, Сэм Тротон, Марк Боннар, Ардалан Эсмаили и Сельва Джгалев. Режиссером шоу стал Отто Батхерст («Острые козырьки»), а сценаристом — Дэвид Харроувер («Черная птица»).

Проект выйдет 2 января на стриминговом сервисе Peacock. Исполнительными продюсерами «Локерби» выступили Батхерст, Харроувер, Гарет Ним и Найджел Марчант.

«Взрыв самолета Pan American, выполнявшего рейс 103, был одним из самых ужасных актов терроризма, унесшим жизни 270 невинных людей. Это было честью — проследить историю Джима Свира и видеть, как Колин Ферт демонстрирует захватывающую игру, перенося на экран дело жизни Джима», — поделились Ним и Марчант.

Самолет авиакомпании Pan American, выполнявший рейс по маршруту Франкфурт-на-Майне — Лондон — Нью-Йорк — Детройт, разбился в городе Локерби 21 декабря 1988 года. В его грузовом отсеке произошел взрыв, который позднее признали терактом.

В 2001 году офицера ливийской разведки Абдельбасета аль-Меграхи осудили за смерть пассажиров и экипажа самолета, а также мирных жителей Локерби. Экс-лидер Ливии Муаммар Каддафи позднее признал ответственность его страны за авиакатастрофу и даже выплатил компенсации семьям жертв.