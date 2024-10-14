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Хью Джекман вернется в музыкальные фильмы

Сегодня в 18:56
Фото: Atlantic Records/YouTube

Хью Джекман и Кейт Хадсон сыграют супругов-музыкантов, которые создают трибьют-группу Нила Даймонда. Режиссером музыкального фильма под под названием «Song Sung Blue» выступит Крейг Брюэр, сообщает Variety.

«Song Sung Blue» основан на одноименном документальном фильме 2008 года, в котором рассказывается реальная история неудачливой пары музыкантов Майка и Клэр Сардин. Муж и жена основали группу Lightning & Thunder с каверами на певца Нила Даймонда и стали легендами города Милуоки.

Съемки начались 14 октября. Вместе с Джекманом и Хадсон в фильме снимаются Майкл Империоли, Фишер Стивенс и Джим Белуши.

Брюэр не только занял режиссерское кресло, но и написал сценарий. В создании ленты принимают участие студии Focus Features и Davis Entertainment.

Джекман и Хадсон известны своим музыкальным творчеством. Актер играл в театральных и киномюзиклах, включая «Величайшего шоумена» и «Отверженных», а актриса подписала контракт с Virgin Records перед своим дебютным альбомом «Glorious».

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