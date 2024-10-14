Мартин Скорсезе спродюсирует документальный фильм о том, как The Beatles покорили Америку

Американский режиссер Мартин Скорсезе, известный по фильмам «Таксист» и «Ирландец», спродюсирует документальную картину о легендарной британской группе The Beatles. Об этом сообщил Independent.
Ленту выпустит 29 ноября стриминговый сервис Disney+. Она расскажет о первом визите «ливерпульской четверки» в США. Режиссером проекта выступил Дэвид Тедески. Исполнительными продюсерами стали Джефф Джонс и Рик Йорн.
В фильме покажут, ка The Beatles приземлились в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке 7 февраля 1964 года и стремительно покорили американскую публику. В документалку войдут кадры с выступления группы на шоу Эда Салливана. Его посмотрели более 73 млн телезрителей.
В создании картины приняла участие студия Питера Джексона Wingnut Films, а также музыкальный продюсер Джайлз Мартин, сын композитора Джорджа Мартина, сотрудничавшего с The Beatles.
Бывшие участники группы Пол Маккартни и Ринго Старр стали сопродюсерами документального проекта. Они дали эксклюзивные интервью автору фильма. Наряду с ними в разработке ленты поучаствовали Шон Оно Леннон, сын Джона Леннона и Йоко Оно, и Оливия Харрисон, вдова Джорджа Харрисона.