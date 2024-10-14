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«Фальшивый и безграмотный»: Дональд Трамп отреагировал на фильм «Ученик»

Сегодня в 17:53
Фото: @donaldtrump

Дональд Трамп раскритиковал новый фильм Али Аббаси «Ученик», который рассказывает о пути экс-президента. Он назвал ленту фальшивой и безграмотной.

«Это дешевая, клеветническая и политически отвратительная работа, выпущенная прямо перед президентскими выборами 2024 года, чтобы попытаться навредить величайшему политическому движению в истории нашей страны — Make America Great Again!» — написал Трамп на сайте Truth Social.

Экс-президент заявил, что его бывшая жена Ивана была добрым и замечательным человеком: «У меня были прекрасные отношения с ней до самой ее смерти. Автор этой кучи мусора Гейб Шерман, ничтожество и бездарный халтурщик, который давно и широко дискредитирован, знал это, но предпочел проигнорировать».

На высказывания Трампа отреагировал Аббаси. «Спасибо, что связались с нами, Дональд Трамп. Если хотите, я готов поговорить с вами еще. Сегодня у нас напряженный день, но, возможно, я смогу позвонить вам завтра», — написал режиссер.

Фильму «Ученик», премьера которого состоялась 20 мая на Каннском кинофестивале, было трудно найти покупателя из‑за его противоречивости. По мнению Variety, крупные голливудские студии не хотели трогать ленту, которая шокировала Канны сценой, в которой Трамп насилует свою тогдашнюю жену Ивану, сыгранную Марией Бакаловой.

После этого кампания Трампа пригрозила судебным иском авторам фильма, заявив: «Этот мусор — чистая выдумка, которая сенсационно преподносит ложь, которая давно развенчана».

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