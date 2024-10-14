Джулия Фокс сожалеет о романе с Канье Уэстом

Джулия Фокс призналась, что сожалеет об отношениях с Канье Уэстом, которые «загнали [ее] в самое неудобное положение в [ее] жизни». Модель и рэпер недолго встречались в 2022 году после развода Уэста и Ким Кардашьян.

«Я так сожалею об этих отношениях. Я их ненавижу! Они продолжались всего несколько недель, но их хватило на всю жизнь. <…> Я не хочу, чтобы меня знали как чью-то девушку», — поделилась она в интервью The Times.

По словам Фокс, она никогда не хотела выносить эти отношения на публику, но огласка произошла за ее спиной, и она «довольно быстро поняла, что [ее] использовали как пешку». Отношения с Уэстом закончились, когда модель отказалась подписывать соглашение о неразглашении.

Фокс добавила, что не держит обиды на Уэста, чтобы не испытывать негативных чувств. «Ты должна простить и двигаться дальше, потому что ты думаешь, что причиняешь боль другому человеку, но на самом деле ты причиняешь боль только себе», — поделилась она.