НАСА отправит аппарат на спутник Юпитера для исследования возможности существования жизни

НАСА готовится отправить космический аппарат к спутнику Юпитера Европе в попытке обнаружить внеземную жизнь, которая может существовать в огромном океане, скрытом под ледяной поверхностью, передает The Guardian.

Миссия Europa Clipper должна стартовать с Космического центра Кеннеди во Флориде в 12.06 по местному времени в понедельник, после того как первоначальный план запуска в четверг был отменен из‑за урагана «Милтон».

Шеститонный космический аппарат — самый большой из когда‑либо построенных НАСА для планетарной миссии — пролетит мимо Марса и развернется вокруг Земли, а затем отправится к Юпитеру, преодолев более 3 млрд километров, прежде чем достигнет места назначения в 2030 году.

Хотя миссия стоимостью 5 млрд долларов не будет искать жизнь на холодной луне Юпитера, набор инструментов зонда предназначен для обнаружения на поверхности Европы отпечатков органических соединений и анализа газов на спутнике, чтобы определить, подходит ли он для жизни.