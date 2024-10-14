Ребекка Фергюсон возвращается под землю в трейлере второго сезона «Укрытия»

Apple TV+ представил первый трейлер 10-серийного второго сезона научно-фантастической драмы Грэма Йоста «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон. Сериал стартует 15 ноября.

Основанная на романах Хью Хоуи, «Укрытие» — это история последних 10 тысяч людей на планете, живущих в шахте под землей. Никто из них не знает, когда и зачем был построен их дом, а тем, кто пытается это выяснить, грозят смертельные последствия.

Фергюсон исполняет роль Джульетты, инженера, которая ищет ответы на вопросы об убийстве любимого человека и натыкается на тайну, оказавшуюся гораздо глубже, чем она могла себе представить. В трейлере героиня отправляется на поверхность постапокалиптического мира за пределами бункера, где назревает восстание против его лидера Бернарда Холланда (Тим Роббинс).

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Коммон, Харриет Уолтер, Чиназа Уче, Ави Нэш, Александрия Райли, Шейн МакРей, Ремми Милнер, Клэр Перкинс, Билли Постлетуэйт, Рик Гомес, Кейтлин Зоз, Таня Муди и Иэн Глен. К оригинальному актерскому составу присоединится Стив Зан.