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Ребекка Фергюсон возвращается под землю в трейлере второго сезона «Укрытия»

Сегодня в 17:27
Фото: Apple+/YouTube

Apple TV+ представил первый трейлер 10-серийного второго сезона научно-фантастической драмы Грэма Йоста «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон. Сериал стартует 15 ноября.

Основанная на романах Хью Хоуи, «Укрытие» — это история последних 10 тысяч людей на планете, живущих в шахте под землей. Никто из них не знает, когда и зачем был построен их дом, а тем, кто пытается это выяснить, грозят смертельные последствия.

Фергюсон исполняет роль Джульетты, инженера, которая ищет ответы на вопросы об убийстве любимого человека и натыкается на тайну, оказавшуюся гораздо глубже, чем она могла себе представить. В трейлере героиня отправляется на поверхность постапокалиптического мира за пределами бункера, где назревает восстание против его лидера Бернарда Холланда (Тим Роббинс).

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Коммон, Харриет Уолтер, Чиназа Уче, Ави Нэш, Александрия Райли, Шейн МакРей, Ремми Милнер, Клэр Перкинс, Билли Постлетуэйт, Рик Гомес, Кейтлин Зоз, Таня Муди и Иэн Глен. К оригинальному актерскому составу присоединится Стив Зан.

Первый сезон проекта стартовал на стриминге 5 мая 2023 года. В июне сериал продлили на второй сезон. В июле того же года его съемки были приостановлены из‑за забастовок в Голливуде.

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