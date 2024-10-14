Аль Пачино чуть не сломал лодыжку на съемках «Крестного отца» и обрадовался, что его могут уволить

Аль Пачино рассказал в своих мемуарах, что на съемках «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы получил травму лодыжки и почувствовал облегчение, что из‑за этого его могли уволить.

Тогда студия все еще сомневалась, подходит ли Пачино на роль мафиози Майкла Корлеоне, и актер испытывал огромное давление. «Когда я работал, люди, даже съемочная группа, чувствовали дискомфорт. Я это очень хорошо понимал. Ходили слухи, что меня собираются уволить, и, скорее всего, режиссера тоже. Не то чтобы Фрэнсис не справлялся с работой — я не справлялся. Но именно он был ответственен за то, что я попал в фильм», — написал актер.

По словам Пачино, однажды Коппола пригласил его в ресторан и сказал, что у актера проблемы. Однако Пачино повезло, так как ключевая сцена — где Майкл мстит Солоццо и МакКласки в итальянском ресторане — была перенесена в графике съемок. Но когда пришло время снимать трюк, в котором Майкл запрыгивает на движущуюся машину, у него не вышло.

«Я так сильно вывихнул лодыжку, что не мог двигаться. Все члены съемочной группы столпились вокруг меня. Они пытались поднять меня, спрашивали, сломана ли моя лодыжка, могу ли я ходить? Я не знал. Я лежал и думал: „Это чудо. О Боже, ты спасаешь меня. Мне больше не придется сниматься в этой картине“.

Я был потрясен чувством облегчения, которое нахлынуло на меня. Каждый день появляться на работе, чувствуя себя ненужным, было угнетающим опытом, и эта травма могла стать моим освобождением из этой тюрьмы. По крайней мере теперь они могли уволить меня, пригласить другого актера на роль Майкла и не потерять все деньги, которые они уже вложили в картину», — написал актер.