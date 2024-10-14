Дени Вильнев заявил, что хочет снять фильм без диалогов

Дени Вильнев поделился, что надеется снять полнометражный фильм без диалогов, сосредоточившись на «силе изображения», передает Screen Daily.

Выступая на лондонском кинофестивале BFI режиссер сказал: «Я люблю диалоги, но не всегда в кино». Он пояснил, что иногда они лучше подходят для театра или телевидения.

«Надеюсь, однажды мне удастся снять фильм, в котором не будет использоваться разговорная речь. Я стараюсь как можно больше использовать силу образов», — добавил постановщик.

Тема тишины и слушания поднималась несколько раз в течение 75-минутной сессии, на которой обсуждали все 11 полнометражных фильмов канадского режиссера. После показа кульминационной сцены в конце фильма «Дюна: Часть вторая» Вильнев сказал: «Зендая показала невероятную игру, где у нее практически нет диалогов, только реакции, — и мы понимаем всю трагедию [ее персонажа]».