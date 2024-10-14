Telegram может открыть офис в Казахстане

Telegram откроет офис и назначит представителя компании в Казахстане, соблюдая законы страны. Об этом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Жаслан Мадиев, передает Kazinform.

По словам Мадиева, властям Казахстана удалось достигнуть соглашения, которое повысит контроль над контентом в мессенджере. «Мы также активно сотрудничаем с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов», — поделился он.

Мадиев также встретился с представителями Торговой палаты США, Meta* и Apple. Открыть офис и назначить представителей теперь обязаны WhatsApp* и TikTok тоже. Представители Meta отметили, что интернет-мошенничество, с которым сталкивается Казахстан, наблюдается и в других странах, пишет Kazinform.

Telegram расположен в ОАЭ, но на сайте сервиса физический адрес для отправки претензий указан в Брюсселе. Ранее ни о каких других офисах компании не раскрывалась информация.