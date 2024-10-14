Энтони Хопкинс сыграет в байопике «Братья Мазерати» Бобби Мореско. Об этом сообщает Variety.
Актер исполнит роль итальянца, который финансирует братьев Мазерати. Продюсером ленты станет Андреа Йерволино («Расскажи это как женщина»).
«Энтони Хопкинс — это воплощение мечты. Его непревзойденная способность воплощать сложные характеры, несомненно, возвысит нашу историю, и мы с нетерпением ждем, когда он привнесет глубину в свою роль», — рассказал он.
Кто еще снимется в грядущем фильме, пока неизвестно. Сюжет также не уточняется. Компания Maserati была основана в 1914 году в гараже в Болонье тремя братьями: Альфьери, Этторе и Эрнесто. С самого начала своего существования она была связана с миром автогонок.
Первым гоночным автомобилем Maserati стал Type 26. В 1927 году Альфьери Мазерати управлял этой машиной в гонке на Кубке Мессины, когда пережил тяжелейшее столкновение. Альфьери умер через несколько лет в возрасте 44 лет от осложнений, связанных с той аварией.