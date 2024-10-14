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Энтони Хопкинс сыграет в байопике «Братья Мазерати»

Сегодня в 15:12
Фото: «Экспонента Фильм»

Энтони Хопкинс сыграет в байопике «Братья Мазерати» Бобби Мореско. Об этом сообщает Variety.

Актер исполнит роль итальянца, который финансирует братьев Мазерати. Продюсером ленты станет Андреа Йерволино («Расскажи это как женщина»).

«Энтони Хопкинс — это воплощение мечты. Его непревзойденная способность воплощать сложные характеры, несомненно, возвысит нашу историю, и мы с нетерпением ждем, когда он привнесет глубину в свою роль», — рассказал он.

Кто еще снимется в грядущем фильме, пока неизвестно. Сюжет также не уточняется. Компания Maserati была основана в 1914 году в гараже в Болонье тремя братьями: Альфьери, Этторе и Эрнесто. С самого начала своего существования она была связана с миром автогонок.

Первым гоночным автомобилем Maserati стал Type 26. В 1927 году Альфьери Мазерати управлял этой машиной в гонке на Кубке Мессины, когда пережил тяжелейшее столкновение. Альфьери умер через несколько лет в возрасте 44 лет от осложнений, связанных с той аварией.

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